Antonio, segundo filho do correspondente da TV Globo em Londres, Pedro Vedova, 36, não esperou a mãe chegar ao hospital e nasceu em uma ambulância. O jornalista compartilhou no Instagram uma foto com o bebê no colo sentado nos degraus da ambulância.

Ele e a esposa, Gabriela Vidigal, já são pais de uma menina. “Esse levado nasceu na ambulância. Duas semanas atrás, meu menino preferiu o colorido das sirenes em vez do branco do hospital”, diz o jornalista.

“O parto normal foi surreal. Minha mulher —pronta, conectada e empoderada— tinha o caos sob controle. No fundo, sabíamos que era só pressa de Antonio de distribuir amor no mundo”, acrescentou o pai orgulhoso na legenda da foto nas redes sociais.

Colegas de profissão do jornalista parabenizaram o casal pela chegada do bebê. A apresentadora do Bom Dia Brasil, Ana Paula Araújo, disse que a criança já nasceu contando história. “Já nasceu com história para contar! Parabéns para a família!”, disse.

O correspondente da Globo em Londres, Marcelo Courrege, deu parabéns para o colega. “Que história! Parabéns, meu brother! Antônio já veio ao mundo pronto para papo de pub”, escreveu. O jornalista da GloboNews, André Trigueiro, escreveu: “Seja bem-vindo, belo Antônio! Deus lhe abençoe e proteja sempre”.

Outro colega de profissão, o jornalista Felipe Brisolla, do SporTV, brincou que até ele teria pressa de nascer nessa família e elogiou o NHS (SUS Britânico). “Com essa família linda, eu também teria pressa para chegar logo. Viva o Antônio. (E viva o SUS britânico)”, publicou.