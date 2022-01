Após serem notados pelos internautas, o diretor do BBB 22, Boninho, 60, explicou a função dos relógios usados pelos participantes do programa. Ele compartilhou em seu perfil das redes sociais nesta quarta-feira (26) e finalmente tirou a dúvida do público.

Segundo Boninho, o relógio é usado para monitorar os brothers e sisters que estão confinados na casa. “Esse é o relógio do BBB! Como nosso celular, é apenas para uso interno, bloqueado. Ele não tem nenhuma conexão, é bloqueado”, garante.

VEJA TAMBÉM: Primeira festa do líder teve beijo na boca, choro e pedido de desistência

“Como ficamos felizes e confiantes com o uso do celular, partimos para esse novo dispositivo. Ele fica apagado para eles o tempo todo. Mas a gente monitora para o nosso game, tempo que dormiu, coração e outras medições pra gente brincar de olhar eles ainda mais”, concluiu Boninho.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Boninho (@jbboninho)

Como citado, os brothers e sisters não possuem acesso a qualquer informação que venha de fora da casa. Eles dividem um aparelho de telefone celular para fazer fotos e vídeos entre si.