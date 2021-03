O arrependimento marcou a madrugada de Fiuk e Thaís neste domingo (28), na casa do Big Brother Brasil 21, horas depois de o programa ir ao ar com Gilberto atendendo o Big Fone e dando uma pulseira branca -que eles não sabem, mas garante a dianteira na hora de votar para o próximo paredão- em Sarah.

Isso porque na madrugada anterior, quando Dennis DJ agitou o confinamento numa festa, Fiuk e Thaís foram dormir juntos e, depois de se movimentarem debaixo do edredom, causaram a impressão de que o flerte dos dois havia dado mais um passo. Logo após o ocorrido, o cantor foi chorar no banheiro.

Na última noite, o quase casal voltou ao assunto e lamentou o que fez –ou deixou de fazer. Em conversa na varanda, brother e sister disseram que não houve nada entre eles na cama, mas assumiram que provavelmente passaram a impressão errada aos espectadores.

“Pode ter parecido mas não teve nada, de verdade”, disse Thaís, cobrindo o rosto com as mãos. “Vamos parar, de verdade, porque sei lá, não é da gente fazer isso e pronto, entendeu? Tô muito arrependida.”

Justificando o ocorrido com o fato de que ambos estavam bêbados por causa da festa, Fiuk pediu à cirurgiã-dentista que ela não falasse sobre o assunto com outros participantes do BBB e ainda disse que ambos precisavam “dar uma segurada nessas brincadeiras”.

“É difícil demais, muito difícil. Eu acordei com muita vergonha, não foi de você, de mim”, disse o filho de Fábio Jr. “Nunca fiquei todo esse tempo sem ter esse tipo de coisa… Eu tenho sonhos aqui, eu acordo mal”, disse ainda.

Arrependimento para uns, risada para outros. Também na última madrugada, Camilla de Lucas, João e Juliette mostraram que estão cada vez mais próximos. Enquanto brincavam na cozinha, a advogada e maquiadora roubou um selinho do amigo professor, que riu. “A gente estava conversando aqui e ela, do nada, me deu um selinho”, contou ele a Camilla, que estava de costas.

“Não deu, não. Nem chegou em seu bigode, safado. Eu trolei ele”, respondeu Juliette. Enquanto isso, a sister era motivo de conversa de outros colegas de confinamento, em especial Arthur, líder da semana, que parece decidido em mandá-la para o paredão.

Ele parece estar seguro da escolha, mesmo depois de Caio tentar convencê-lo a indicar Fiuk, por ele ter dúvidas sobre a intenção de Arthur em escolher o cantor para o VIP.

Fiuk e Juliette também protagonizaram, dessa vez juntos, outro momento de destaque da madrugada. Depois de brigarem por causa de um bolo de chocolate, eles decidiram fazer as pazes.

“Eu não quero machucar você. Então, me desculpe, de verdade, por não respeitar o seu momento. Não tô magoada. Quando eu magoar você, pode me falar”, disse a sister. “Fechou, a mesma coisa”, respondeu ele.