O músico Roberto de Carvalho, 69, homenageou a cantora Rita Lee, 74, pelo seu aniversário no dia 31 de dezembro. Ele compartilhou nas redes sociais uma foto antiga do casal e outra atual da cantora, que faz tratamento contra um câncer no pulmão. As publicações receberam mensagens de carinho e apoio à cantora de famosos anônimos.

Em uma das publicações, Carvalho escreveu que o ano foi difícil e de muita provação. “Meu coração em muitos momentos se despedaçou, para logo em seguida se deslumbrar diante de todas as suas demonstrações de coragem, força de vontade e resistência”, escreveu o marido de Rita.

Ele acrescentou que espera que depois de todo o tormento estejam diante de um tempo de paz, harmonia e muita saúde. “E tudo de melhor que eu puder te desejar, você merece milhões de vezes mais. Te amo, te admiro, te adoro, estamos juntos, ontem, agora e sempre.”

Leiloca Neves, ex-Frenéticas, elogiou o texto publicado por Carvalho para a mulher. “Rita sempre a nossa gratidão, por tantos ensinamentos que ela nos dá!!! Hoje e sempre, obrigada pelo talento, pelo pioneirismo, pela transgressão maravilhosa é necessária, te amo! E amo esse casal!”

Outro famoso que comentou a postagem do marido de Rita Lee foi o jornalista Zeca Camargo. “Esse aniversário de hoje renova tudo lindos!!! Beijo Cacica”, comentou. A empresária Donata Meireles escreveu: “Feliz 2022 casal amado”. “Viva Rita! Viva a vida”, postou a empresária Liège Monteiro.

Uma internauta comentou: “O amor sempre vence”. Outra escreveu: “Viva a rainha do rock”. Outros seguidores também desejaram feliz aniversário e ano novo para a artista.

A doença de Rita Lee

No dia 20 de maio do ano passado, a cantora recebeu diagnóstico de tumor no pulmão esquerdo após passar por exames de rotina no hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. Dias depois, o marido da cantora usou as redes sociais para dizer que ela tem apresentado resultados “positivos e substanciais”.

