O participante Gil do Vigor foi eliminado no nu último paredão do BBB 21, na noite deste domingo (02). Com esse resultado, Juliette e Camilla juntam-se a Fiuk na final, na disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão. Gil foi eliminado com 50,87% dos votos. Camilla de Lucas teve 47,65% dos votos e Juliette com 1,48%.

Agora o público terá que votar para definir quem será o grande campeão do BBB 21, que será revelado na noite de terça-feira (04).

E aí, quem você acha que vai levar a bolada? Fiuk, Juliette ou Camilla?