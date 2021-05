O economista Claudio Ferraz, que foi professor do ex-BBB Gilberto Nogueira, afirmou que Gil do Vigor quer mudar o Brasil, nesta quinta-feira (6). Ferraz mostrou um trecho de uma reunião virtual que fez com o doutorando em seu Twitter.

“Reunião importante da semana com o agora famoso Gil Nogueira me contando que vai fazer seu PhD na Universidade de Davis”, começou o professor. Gil já havia contado, no programa Mais Você, que decidiu cursar seu PhD na universidade da Califórnia, após também ser aprovado em outra universidade no Texas.

LEIA MAIS – Juliette mostra foto do reencontro com a mãe e ganha milhões de curtidas

“E [ele] quer ter um PhD para ajudar a mudar o Brasil e que quer mostrar que educação e pesquisa são cruciais para essa mudança. Orgulho de professor”, completou Ferraz, que é professor da Vancouver School of Economics, University of British Columbia, Canadá, e do Departamento de Economia da PUC-Rio.

Gil foi aprovado em universidades para fazer o PhD enquanto ainda estava confinado no BBB 21. Outro professor do ex-BBB havia compartilhado a notícia de que ele havia sido aceito, com bolsa, na Universidade da Califórnia, Davis, em seu Twitter.

LEIA TAMBÉM – Beyoncé publica homenagem de despedida a Paulo Gustavo: ‘Descanse em paz’

O anúncio foi feito por Rafael Costa Lima e confirmada pela equipe de Gil. Rafael Costa afirmou que esse PhD era a primeira preferência do confinado. “Não é apenas um PhD excelente, é o que estava no topo da lista de preferências dele!”, escreveu em seu Twitter na época.