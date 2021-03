Os participantes do BBB 21 participaram na noite desta segunda-feira (15) do Jogo da Discórdia. Na dinâmica, os brothers escolheram quem eles consideram protagonistas, coadjuvantes e figurantes na casa.

Gil foi o eleito o protagonista do jogo com dez votos, seguido de Carla que recebeu oito votos e Projota com seis votos. Camilla foi indicada como protagonista por três participantes e Arthur recebeu dois votos.

“O Gil é um personagem que eu amaria ver lá fora [com espectadora], quero ver movimento, bota fogo mesmo [no jogo]”, diz Camila ao justificar seu voto em Gil como protagonista.

Thaís foi considerada uma figurante no jogo e recebeu votos, seguido de Rodolffo com quatro votos. Os participantes Caio e Pocah empataram com três votos. Viih Tube foi indicada como figurante por dois brothers e Sarah recebeu um voto.

“Acredito que todo mundo acabou sendo figurante da trama de alguém aqui, inclusive eu”, disse Carla Diaz ao não indicar nenhum nome como figurante.

Como foi a votação

Pocah

Protagonistas: Pocah, Carla Diaz e Arthur.

Coadjuvantes: Gilberto, Projota, João Luiz, Camilla de Lucas, Juliette, Viih Tube, Thaís, Rodolffo, Caio e Fiuk

Figurante: Sarah

Projota

Protagonistas: Projota, Arthur e Gilberto.

Coadjuvantes: Fiuk, Rodolffo, Carla Diaz, Sarah, Viih Tube, Pocah, Camilla de Lucas, João Luiz, Juliette

Figurantes: Thaís

Thaís

Protagonistas: Camilla de Lucas, Carla Diaz e Gilberto.

Coadjuvantes: Thaís, João Luiz, Viih Tube, Fiuk, Arthur, Pocah, Sarah, Juliette, Projota

Figurantes: Caio e Rodolffo

Camilla

Protagonistas: Camilla de Lucas, Carla Diaz e Gilberto.

Coadjuvantes: Fiuk, João Luiz, Arthur, Juliette, Viih Tube, Sarah, Pocah, Thaís e Projota

Figurantes: Caio e Rodolffo

Rodolffo

Protagonistas: Projota, Carla Diaz e Gilberto

Coadjuvantes: Fiuk, João Luiz, Arthur, Juliette, Viih Tube, Sarah, Pocah, Camilla de Lucas, Rodolffo e Caio

Figurante: Thaís

Caio

Protagonistas: Caio, Projota e Gilberto.

Coadjuvantes: Carla Diaz, Fiuk, João Luiz, Arthur, Juliette, Viih Tube, Sarah, Pocah, Rodolffo e Camilla de Lucas

Figurante: Thaís

Viih Tube

Protagonistas: Camilla de Lucas, Juliette e Carla Diaz

Coadjuvantes: Viih Tube, Projota, Sarah, Pocah, João Luiz, Gilberto, Fiuk, Thaís e Arthur

Figurantes: Caio e Rodolffo

Fiuk

Protagonistas: Fiuk, Sarah e Gilberto.

Coadjuvantes: Caio, Projota, Carla Diaz, João Luiz, Arthur, Juliette, Pocah, Rodolffo, Camilla de Lucas e Thaís

Figurante: Viih Tube

Carla Diaz

Protagonistas: Carla Diaz, Arthur e Gilberto.

Coadjuvantes: Camilla de Lucas, Viih Tube, Pocah, Thaís, Juliette, Fiuk, Caio, Projota, Rodolffo e Sarah

Figurantes: Todos figurantes

João Luiz

Protagonistas: Projota, Gilberto e Carla Diaz.

Coadjuvantes: Caio, Fiuk, João Luiz, Arthur, Juliette, Viih Tube, Sarah, Camilla de Lucas e Thaís

Figurantes: Rodolffo e Pocah

Sarah

Protagonistas: Projota, Gilberto e Carla Diaz

Coadjuvantes:Caio, Fiuk, João Luiz, Arthur, Juliette, Viih Tube, Sarah, Camilla de Lucas e Rodolffo

Figurantes: Thaís e Pocah

Juliette

Protagonistas: Juliette, Camilla de Lucas e Gilberto

Coadjuvantes: Carla Diaz, Caio, João Luiz, Arthur, Sarah, Rodolffo e Projota

Figurantes: Thaís, Viih Tube, Pocah e Fiuk

Gilberto

Protagonistas: Gilberto, Projota e Carla Diaz

Coadjuvantes: Caio, Fiuk, João Luiz, Arthur, Juliette, Sarah, Rodolffo, Camilla de Lucas e Thaís

Figurantes: Viih Tube e Pocah

Arthur

Protagonistas: Arthur, Projota e Carla Diaz

Coadjuvantes: Gilberto, Fiuk, Camilla de Lucas, Viih Tube, Pocah, Caio, João Luiz, Juliette, Sarah e Rodolffo

Figurantes: Thaís