Caio, Gilberto e Rodolffo estão no paredão desta semana no BBB 21 (Globo), o décimo desta temporada do programa. Um deles será eliminado na próxima terça-feira (6), deixando a casa com 10 participantes.

A noite começou com Fiuk e Gil dando a imunidade do anjo para João Luiz. Como os dois venceram a prova em dupla, eles precisaram chegar a um consenso sobre quem escolheriam para receber o benefício.

Na sequência, foi a vez de a líder Viih Tube anunciar a decisão dela. Ela escolheu Gil para a berlinda. A youtuber disse que tem receio com relação ao participante. “Infelizmente não tem como não levar em consideração os meus sentimentos de dúvida aqui dentro”, afirmou.

Na votação da casa no confessionário, ficaram empatados com 4 votos Juliette e Rodolffo. A líder precisou desempatar o jogo. Ela livrou a amiga e emparedou o cantor sertanejo.

Após ser emparedado, Rodolffo iniciou uma nova rodada de votação aberta na sala. Houve novo empate, desta vez entre Juliette e Caio. Viih Tube novamente salvou a amiga.

Porém, com a indicação, Caio teve direito a um contragolpe. Com isso, Juliette acabou emparedada.

Depois, três emparedados tiveram direito de jogar a prova Bate e Volta. Apenas Gilberto, por ter sido a indicação da líder, não teve essa possibilidade.

Eles sortearam a ordem em que participariam, ficando assim: Caio, Rodolffo e Juliette. Eram uma prova de sorte, com três fases. Na primeira, eles tinham que achar entre diversos totens uma caixa de tintura da patrocinadora. Na segunda, precisavam encontrar um card, assim como na última.

Quem levou a melhor foi Rodolffo, o que fez com que os demais fossem parar no paredão junto com Gil.

Veja quem votou em quem

Caio – Juliette (confessionário) e Juliette (voto aberto)

Pocah – Juliette (confessionário) e Juliette (voto aberto)

Fiuk – Arthur (confessionário) e Arthur (voto aberto)

Arthur – Juliette (confessionário) e Juliette (voto aberto)

Rodolffo – Juliette (confessionário) e Juliette (voto aberto)

Juliette – Rodolffo (confessionário) e Caio (voto aberto)

Thaís – Caio (confessionário) e Caio (voto aberto)

João Luiz – Rodolffo (confessionário) e Caio (voto aberto)

Camilla de Lucas – Rodolffo (confessionário) e Caio (voto aberto)

Gilberto – Rodolffo (confessionário) e Pocah (voto aberto)