Na tarde deste domingo (21), Gilberto se reuniu com Fiuk e Sarah para decretar seu voto em Rodolffo para o Paredão do Big Brother Brasil 21. “Vamos jogar”, disse o doutorando em economia no Quarto do Líder.

“Vou em Rodolffo mesmo, pelo que aconteceu ontem, por todo trajeto, não dá para esconder o que realmente aconteceu. Ele me disse que pediu voto para eu sair. Sarah já foi para dois Paredões e eles estavam super próximos e ele nunca torceu para ela voltar deles, e ele não colocou ela nem no pódio dele”, disse Gilberto, que também se posicionou sobre Caio Afiune.

“O que me chateia em Caio é o seguinte. Teve a situação dele com Projota onde ele falou mal do Caio para a casa todinha e ele não falou isso no Jogo da Discórdia, agora teve uma situação com a Carla, ai ele fez aquele estardalhaço”, afirmou o doutorando.

“Mas para ele e para Rodolffo era melhor ter Projota e Arthur juntos porque eles sempre foram um time, isso é muito claro, era só você olhar todas as rodas sempre”, disse Fiuk, que alertou Sarah e Gilberto a observarem mais o jogo de Caio e Rodolffo.

Mais cedo, o doutorando em economia Gilberto conversou com Sarah e afirmou estar magoado com Rodolffo após o sertanejo ter feito comentário homofóbico e machista sobre o vestido usado por Fiuk na festa na noite deste sábado (20) no Big Brother Brasil 21.

“A brincadeira de Rodolffo ontem machucou muito o Fiuk”, disse Gilberto. Sarah diz acreditar que a fala de Rodolffo foi uma brincadeira e que “ele não estava falando mal do vestido”. “Na real é que Fiuk leva tudo para o coração. A gente sabe. Eu adoro o Fiuk, mas as vezes ele leva uns negócios nada a ver para o coração”, disse Sarah.

“Mas o negócio do vestido foi estranho ontem”, reforça Gilberto. “Não achei que foi na maldade não”, disse Sarah. Gilberto disse ainda que tem algo berrando em sua orelha para que ele indique Rodolffo ao Paredão. “Quero seguir a minha intuição. Só vem Rodolffo na minha cabeça.”

“O que eu acho que pode acontecer, caso eu indique Arthur mesmo, a casa vai no Rodolffo. Rodolffo sai e o Arthur fica. Minha indicação vai por água abaixo”, disse Gilberto.”Na pior das hipóteses, vou ser tachado como falso.”

“A gente tem que seguir a nossa intuição mesmo”, disse Sarah. “Se o público ficar com ódio de mim depois disso, é bom que eu fico ainda mais protagonista”, respondeu Gilberto.

“Eu te falei que eu acho que quando ele [Rodolffo] bater, ele sai. Adoro ele, amo ele, mas eu acho, eu sinto que se ele bater, ele sai. O discurso do Tiago Leifert na eliminação de Carla muita coisa foi para ele”, disse Sarah, ao comentar que Gilberto deveria mesmo indicar o cantor sertanejo ao Paredão.

FIUK VERSUS RODOLFFO

Antes da festa, a produção da Globo enviou os figurinos para os participantes usarem. Ao ver a roupa, Fiuk ficou bem alegre com a escolha -um vestido prateado. “Olha lá, mandaram um vestido para o Fiuk”, disse Rodolffo. “Não zoa não, que eu gosto de vestido. Não brinca com isso aí, não”, retrucou Fiuk.

Na sequência, Fiuk deixou o quarto e foi se trocar no Quarto Colorido. Na presença de Sarah e Gilberto, Rodolffo disse ainda como levaria Fiuk para boates em Goiânia. “Como leva esse menino de vestido para as boates lá em Goiânia?”

“E lá em Goiás os homens são todos brutos”, respondeu Sarah. “É a chance de fazer eles mudarem”, emendou o doutorante em economia.