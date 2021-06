O cantor Gino, 75, da dupla com Geno, recebeu alta da UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital 9 de Julho em São Paulo nesta quarta-feira (2). Ele se recuperava de complicações da Covid-19. A informação foi divulgada pela filha, Vanessa Fainne.

Foi no dia 24 de maio que o cantor recebeu o diagnóstico positivo para a doença. Morador de Divinópolis (MG), ele foi transferido para a capital paulista para fazer a internação e tratamento.

LEIA TAMBÉM:

>> Churrascos e festas de aniversário são proibidas em cidade no Paraná

>> Juliette Freire é contratada pela Globo e vira embaixadora do Globoplay

Nos próximos dias, o artista deverá ficar em observação até que possa retornar para casa, talvez sexta (4) ou sábado (5). O vídeo de Gino segurando a imagem de Nossa Senhora Aparecida e recebendo alta foi compartilhado pela filha, Vanessa. “Hoje foi um dia maravilhoso. Estamos de alta da UTI”, escreveu.

Também pelas redes sociais, a filha fez um desabafo. “Nesses momentos difíceis, quando parece que o chão some dos pés, que o caminho parece uma montanha russa, olhar para dentro, agradecer, entregar, confiar e saber que se tem tudo que precisa é o único caminho pra vencer o medo”, disse.

“Parece pesadelo. Parecia que nunca iria acabar. Mas quando se está no meio do furacão ou você decide ser forte e ter fé que Deus sabe de todas as coisas ou você pira, enlouquece. Confesso que tive momentos assim”, completou.

Gino já havia tomado as duas doses da vacina CoronaVac, mas após receber o diagnóstico de Covid teve uma piora.