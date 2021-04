Karol Conká, 34, entrou para a história do BBB com um recorde nada agradável: foi eliminada com 99,17% dos votos do público, uma rejeição sem precedentes. A Globo anunciou que lançará um documentário com o objetivo de contar a trajetória da cantora, que entrou no reality como uma das favoritas e saiu com sua carreira prejudicada por atitudes que teve durante o tempo que permaneceu na atração.

“A Vida Depois do Tombo” tem estreia marcada para o dia 29 de abril, com exclusividade na plataforma de streaming Globoplay. O nome do documentário faz alusão a um dos sucessos da cantora ,”Tombei”.

O conteúdo, que foi anunciado no intervalo da final da Supercopa (Globo), tem também a ideia de minimizar o estrago que foi feito na carreira da artista após humilhar Lucas Penteado, brigar e perseguir Carla Diaz e ter crises de ciúmes de Arcrebiano de Araújo, com quem teve um breve relacionamento no reality.

Após ser eliminada da atração, a rapper se disse completamente arrependida por ter mostrado o que chama de seu “pior lado” no BBB 21. Em entrevista a Ana Maria Braga, pediu desculpas e se sentiu envergonhada pelas atitudes na casa.

“Só cochilei uns 40 minutos essa noite. Sou a nova Carminha ou Nazaré [vilãs de ‘Avenida Brasil’ e ‘Senhora do Destino’, respectivamente]. Achei interessante a forma como eu recebi a notícia. Essa vilã que surgiu dentro de mim não é real do lado de fora. Dentro de casa ficamos meio surtados e despertou em mim alguns traumas. Vou reconhecer meu erro e melhorar”, disse.

De acordo com ela, a culpa de sua saída foi única e exclusivamente pelas “atitudes péssimas” que demonstrou. “Pedia para sair, pois sentia a dor do remorso e da culpa. Estava sendo invadida por amargura, me sentia ácida. Todos têm o lado bom e ruim. Mas o meu lado pior se aflorou e eu me entreguei”, comentou um dia depois de deixar o reality.