No intervalo do Big Brother Brasil 21, na noite deste domingo (14), a Globo anunciou a volta das novelas inéditas à grade. Em vídeo de três minutos narrado por Regina Casé, a Lurdes, de “Amor de Mãe”, a emissora confirmou a exibição de “Quanto Mais Vida, Melhor”, trama das sete, em julho, e “Nos Tempos do Imperador”, na faixa das seis, em agosto.

Já sobre o remake de “Pantanal”, há incertezas sobre quando a superprodução deve ir ao ar. “Não dá para saber se estreia este ano ou no começo do ano que vem. Isso, como tudo, está dependendo da situação da Covid”, afirma a atriz.

A propaganda começa com Casé falando sobre a volta dos capítulos inéditos de “Amor de Mãe”, que serão exibidos a partir desta segunda (15). “Chega de saudade. As novelas da Globo estão voltando. Vai ser aos poucos, com todo cuidado. A primeira novela que volta é a minha, a da dona Lurdes”, diz, enquanto imagens dos bastidores das gravações são apresentados.

Serão quatro semanas da fase final da história escrita por Manuela Dias. Em abril, como anunciado anteriormente, a Globo reprisa “Império” (2014-2015). “A gente teve que programar mais uma reprise às nove para dar tempo de adiantar ‘Um Lugar Ao Sol’, que ficou pro segundo semestre. Enquanto você espera para ver o Cauã Reymond fazendo gêmeos, curti uma novela que ganhou o Emmy Internacional”, diz Casé sobre o prêmio conquistado pela trama de Aguinaldo Silva.

“Salve-se Quem Puder” que, assim como “Amor de Mãe” teve de ser interrompida em março de 2020, retorna na próxima segunda (22), desde o começo. Ela será substituída em julho por “Quanto Mais Vida, Melhor” -existiam especulações que outra reprise teria de ser colocada na faixa devido ao agravamento da pandemia no país.

Cenas inéditas da trama protagonizada por Giovanna Antonelli, e de “Um Lugar ao Sol” foram exibidas no comercial. Por fim, a emissora anunciou a novela de época “Nos Tempos do Imperador” para agosto, após a reprise de “A Vida da Gente” (2011).