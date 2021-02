Os fãs do Big Brother Brasil 21 se decepcionaram com o spoiler que o diretor Boninho havia prometido anunciar nesta sexta-feira (8). Nenhuma grande novidade sobre o programa ou nome de participante foi divulgado no vídeo postado nas redes sociais do reality.

Grande parte do que foi revelado já se sabia: o BBB21 terá cem dias de duração e, assim como em 2020, os participantes serão divididos em dois grupos, o Camarote (com convidados famosos) e a Pipoca (com anônimos).

O anúncio também confirmou que serão realizadas provas de resistência e Bate e Volta. Também estarão presentes na nova edição o Big Fone, Anjo e Monstro, além do Jogo da Discórdia. Desta vez, segundo o vídeo, Vip e Xepa ficarão juntos e, além do líder, outros participantes poderão ter acesso à mesa tática com os bonequinhos que simulam os concorrentes ao prêmio.

Sobre o líder, foi divulgado que ele volta com “ares de rei” e terá poder de “não” quando preciso. O vídeo termina com ares de mistério: “Mas fiquem atentos: desta vez, o game começa antes mesmo do ‘play’.” Segundo divulgado por Boninho, os participantes do BBB 21 já estão confinados. O programa estreia no dia 25.

Nas redes sociais, internautas não gostaram do que foi revelado pela produção do programa.