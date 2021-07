A Globo anunciou nesta quinta-feira (22) uma série de mudanças na programação de seus finais de semana, a partir de setembro. O programa Se Joga será cancelado e o apresentador Luciano Huck vai assumir as tardes no programa Domingão.

O último final de semana de agosto será de despedidas, com Tiago Leifert se despedindo na final do Super Dança dos Famosos e Fernanda Gentil encerrando o Se Joga. Segundo a emissora, ela se dedicará a uma nova atração prevista para outubro.

No primeiro final de semana de setembro, Luciano Huck já assume as tardes de domingo no novo programa, que se chamará Domingão, “num formato que vai misturar quadros de sucesso com grandes histórias até dezembro”, afirma a Globo.

Com isso, as tarde de sábado também terão mudanças. O Caldeirão do Huck virará apenas Caldeirão e terá um apresentador ainda não anunciado. Segundo a emissora, o nome está sendo definido para comandar a atração até o fim do ano.

Além disso, os sábados à tarde terão uma faixa de humor e cinema também a partir do dia 4 de setembro. Terá a faixa chamada Sessão Comédia, com O Melhor da Escolinha, seguido pela Sessão de Sábado, com filmes para toda a família.