Parece que estamos cada vez mais perto de descobrir detalhes sobre a nova versão do reality show No Limite, que fez sucesso na Globo nos anos 2000 e que vai ganhar uma edição repaginada ainda este ano.

A emissora já tem quase fechada a lista de 18 ex-BBBs que participarão da volta do programa de competição, que ocupará a programação entre maio e julho. Com produção de conteúdo inédito reservado ao canal pago Multishow, nos moldes do que acontece com o BBB, o No Limite terá apresentação de André Marques.

Concebido por Boninho, responsável também por seu retorno, o programa é inspirado no americano Survivor e estreou na Globo em 2000. Foram quatro temporadas, apresentadas por Zeca Camargo, colunista da Folha que deixou a emissora em 2020.

As três primeiras temporadas do reality aconteceram entre os anos 2000 e 2001, e a quarta retornou em 2009, após um hiato de oito anos, com pessoas tentando sobreviver em um local inóspito, com poucos recursos. Os vencedores do programa foram Elaine de Melo (1ª temporada), Léo Rassi (2ª temporada), Rodrigo Trigueiro (3ª temporada) e Luciana Araújo (4ª temporada).

“Há mais de 20 anos eu fazia parte de uma jornada que eu não imaginava o quanto mudaria a minha vida. Produzimos o primeiro reality brasileiro. O ‘No Limite’ trouxe para a televisão brasileira um formato que veio para ficar e se transformou numa paixão nacional. Um sentimento que divido com o público”, disse Boninho ao anunciar a nova versão do programa.