O meme da grávida de Taubaté voltou a ser um dos assuntos mais comentados nas redes sociais nesta terça (11). Isso porque, a data marca os 10 anos em que a pedagoga Maria Verônica Aparecida Santos, moradora de Taubaté (140 km de São Paulo), deu entrevista ao programa Hoje em Dia, da Record.

Na ocasião, o apresentador Edu Guedes se emocionou com as doações de fraldas e outros itens oferecidos a mulher que dizia estar grávida de quadrigêmeas. Dias depois, porém, foi revelado que a gestação era falsa. A pedagoga chegou a ser tema de reportagens em várias outras emissoras e veículos de comunicação antes da farsa ser descoberta.

LEIA TAMBÉM:

>> Morre Batoré, ator e humorista que fez fama em A Praça É Nossa, da SBT

>> Foto de Rita Lee em tratamento contra o câncer gera onda de apoio nas redes sociais

O nome de Chris Flores também está nos assuntos mais comentados do Twitter, já que ela ficou conhecida como a pessoa que desmascarou a falsa gestante. Foi a apresentadora, que também atuava na ocasião no Hoje em Dia, quem desconfiou que o volume da barriga da pedagoga fosse um enchimento e disse para Maria Verônica que não acreditava nela. Flores pediu, então, que um repórter investigasse a história.

“Dez anos que o Edu Guedes chorava copiosamente com a história, e a Chris Flores estava caçando um garfo para furar a barriga e acabar com tudo. Grávida de Taubaté, lendária”, comentou uma internauta.

“Dez anos do maior ícone dos memes brasileiros”, escreveu outra.

“Existe o Brasil A.G.T e o Brasil D.G.T. Antes da Grávida de Taubaté, e depois da Grávida de Taubaté”, publicou um internauta.

No fim do ano passado, Chris Flores disse, em entrevista ao Vênus Podcast, que conseguiu se reconciliar com Maria Verônica por meio de uma pessoa em comum. “Ela falou que está tudo bem entre a gente”, afirmou a apresentadora. “É uma relação meio de amor e ódio comigo. Às vezes dá um pouquinho de raiva, às vezes um pouquinho de amor.”

“Ela disse que entende o que aconteceu, que na verdade eu fui a única pessoa que teve coragem de falar na cara dela o que todo mundo estava achando”, continuou. “Ela me respeitava por isso. Ficou triste com toda a repercussão, de ter virado chacota, mas depois entendeu que é melhor levar para a brincadeira.”

Chris contou também que, mesmo com o passar dos anos, ainda é perguntada com frequência sobre a história da grávida. Ela chegou a tentar encontrá-la em julho de 2021, em reportagem para o programa Vem Pra Cá (SBT), mas a equipe de filmagem acabou sendo expulsa com violência da atual casa de Maria.

Na ocasião, Maria Verônica teve de doar para entidades assistenciais todos os presentes que tinha recebido, como berços, roupinhas de bebês e itens de enxoval.

Até o ultrassom que costumava apresentar era uma cópia de outro exame na internet. Ela teria inventado a mentira para chamar atenção da família que se afastou dela depois de seu casamento.

Ré desde 2012 por suposto crime de estelionato, a pedagoga, na época com 25 anos, não foi punida pela Justiça. Em 2014, a 3ª Vara Criminal de Taubaté extinguiu o processo que ela e o marido, Kleber Vieira, respondiam.

Web Stories