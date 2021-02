O guitarrista Eduardo Calegari, da banda Motorocker, morreu nesta sexta-feira (12) com suspeita de complicações causadas pela covid-19. O músico era um dos mais respeitados da capital. A notícia foi confirmada pelo vocalista da banda Marcelus dos Santos em seu perfil no Facebook.

“Vá em paz brother. Pena que os mistérios da vida e da morte não lhe autorizaram ficar mais tempo nesse plano. Faça uma boa passagem. Grande guitarrista, sempre serei seu fã”, disse o fã Jordi Moro na página de Eduardo no Facebook.

“Como Chuck Berry ele fazia e a malária toda ia à loucura. Agora não teremos mais esse malária nos palcos tocando o terror, mas seus solos e rifes estão eternizados. Obrigado Eduardo Calegari. Esteja em paz. Você sempre estará em nossos corações”, acrescentou o fã Fernando Gomes.

A banda Motorocker nasceu em 1992 na cidade de Curitiba e ficou conhecida nacionalmente com o álbum Igreja Universal do Reino do Rock, de 2006. Entre os fãs do bom rock and roll, a banda goza de um prestígio sem igual na cidade. Famosa por tributos para bandas como ACDC e Nazareth, arrebanhou fãs por seu trabalho autoral. .