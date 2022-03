Gustavo, Pedro Scooby e Vyni estão no Paredão desta semana do Big Brother Brasil 22 (Globo). A definição aconteceu na noite deste domingo (13) após votação com direito a contragolpe e votos no confessionário. DG conseguiu escapar da berlinda após vencer a Prova Bate e Volta. Vote na enquete abaixo!

A noite de Paredão começou com Arthur, anjo da semana pela terceira vez, imunizando Paulo André. “Quero que ele fique mais uma semana tranquilo no jogo”, disse o ator. O atleta chorou ao receber o benefício do anjo.

Vetado da última Prova do Líder por Pedro Scooby, Eliezer escolheu puxar Gustavo para o Paredão junto a ele. “Pela minha coerência aqui no jogo e para proteger Eslô e Vyni”. Gustavo, por sua vez, contragolpeou Vinícius e o levou ao Paredão. No confessionário, o bacharel em direito disse que errou ao indicar o cearense.

Já na formação deste domingo, Pedro Scooby foi indicado ao Paredão por Lucas, líder da semana. “Ele é um cara muito forte no jogo e isso me atrapalha”, disse o estudante de medicina ao indicar o surfista. Enquanto DG foi o mais votado pela casa, com 5 votos.

Na Prova Bate e Volta, Douglas conseguiu se safar da berlinda após ter recebido o menor número de bolas vermelhas e eliminando Gustavo na última rodada em uma dinâmica de sorte.

Quem sai amanhã no BBB 22?

Quem votou em quem?

Por ordem no confessionário, Eslô votou do DG; Vini indicou no DG; Laís votou no DG; Eliezer votou no DG; Natália indicou Arthur; Jessilane votou no Eliezer; Lina indicou DG; P.A votou no Eliezer; DG na Lina; Scooby votou no Eliezer; Arthur votou no Laís; Gustavo votou no Eli.

Defesa de 30 segundos

Gustavo iniciou sua defesa dizendo que entrou no jogo com um propósito “muito grande de jogar, movimentar e ser estrategista”. Ele ainda ressaltou: “Às vezes não deu certo, tentei, mas acho que estou vivendo e sentindo muitas emoções aqui. Quero viver muito mais e minha presença aqui vai agregar ao jogo. Prometo dar tudo de mim aqui, quero muito ficar”.

Enquanto Sccoby afirmou que quem vai falar sobre esse Paredão é o público. “Abri mão de muita coisa para estar aqui. Inclusive das coisas que mais amo no mundo, que são os meus três filhos. Se eu não desse importância para cá, não teria aberto mão de tanta coisa”.

Vyni, por sua vez, afirmou que gosta de fazer as coisas no improviso, como é do lado de fora. Não é porque estou no Paredão que vou deixar de ser a pessoa que sou. Essa pessoa alegre, de ser essa pessoa que vive e se joga. Fala uma besteira de vez em quando, fala. Mas fora isso, deixa eu ficar. Sou uma pessoa boa”.

Os brothers agora concorrem ao voto público para garantirem mais uma semana na casa.