O humorista brasileiro Fábio Rabin foi preso no Qatar antes da partida entre Brasil e Coreia do Sul, nesta segunda-feira (5) pelas oitavas de final da Copa do Mundo. O ator, que estava a caminho do Estádio 974 para assistir ao jogo, relatou em um vídeo ter sido detido e levado a uma sala, onde teria sido ameaçado por policiais armados.

Rabin contou chorando que temeu perder a própria vida com a repreensão no país do Oriente Médio. Segundo ele, as autoridades não identificaram os motivos da detenção.

“Estou feliz que não estou morto. Eu fiquei trancado em uma sala, com esses caras, cheguei a ligar uma live lá e acho que foi ela que me salvou. Tem um outro cara que ainda está lá. Eu quase morri porque tentei ajudar o cara. Eu falei: ‘Esse cara está comigo também’. Não disseram o motivo para nos prender lá. Eles falaram: ‘está sóbrio’, e mais nada. Me colocaram em uma sala e mandaram eu sorrir. Fiquei com muito medo de perder a minha vida”, revelou o humorista.

O humorista confirmou ao UOL que havia bebido, mas que outras pessoas ao seu redor também estariam embriagadas. Nenhuma foi detida, além dele. Amigos contaram também à reportagem que Fábio estava embriagado a ponto de mal conseguir andar após a vitória do Brasil por 4 a 1. No Qatar, a embriaguez pública é crime e pode resultar em prisão de até seis meses.

No final da noite, Camila Pinheiro, namorada de Fábio, usou suas redes sociais para se pronunciar sobre o assunto. “Pessoal, Fabio mandou mensagem! Ele está bem, já encontrou com os amigos! Graças a Deus está bem! Quando ele estiver mais tranquilo, vai conversar com todo mundo para explicar com calma o que aconteceu”, postou ela.