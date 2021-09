Iris Stefanelli, 42, ex-BBB e ex-No Limite, postou alguns vídeos em suas redes sociais entre a noite de sábado (18) e a tarde deste domingo (19) em que aparece desesperada após sofrer uma assalto. Segundo ela, os bandidos teriam transferido dinheiro que ela tinha no banco.

Em duas das publicações, que ela acabou apagando, Stefanelli falava que estavam “esvaziando suas contas”, classificou o que passou como “show de horror” e ainda ameaçou processar o Bradesco por não atendê-la. O F5 procurou o banco via email neste domingo, mas ele ainda não retornou.

Stefanelli conta que foi abordada por bandidos armados na avenida Nove de Julho, na região central de São Paulo. “Acabei de sofrer um show de horror de assalto, arma na cabeça, soco no carro (…) acho que agradeço ao bandido por estar viva, sinceramente”, disse ela no vídeo ainda disponível.

“Gente, está bem desgastante. No momento não tenho um centavo na bolsa. O Guilherme fez tudo que ele podia e já conseguiram até usar o limite de R$ 40 mil do cheque especial. A aposentadoria da mãe, todo o dinheiro, tudo, tudo foi limpo, todo o dinheiro da minha mãe”, disse ela.

Nos stories do Instagram, a ex-participante de realities afirmou, também em tom de preocupação, que os bandidos chegaram a entrar no email em que ela tinha o boletim de ocorrência do assalto e apagaram o documento. Ela também se emocionou ao agradecer por estar viva.

Stefanelli participou da sétima edição do Big Brother Brasil e da mais recente edição de No Limite, ambos da Globo. Ela foi a sexta competidora a ser eliminado do reality de sobrevivência, onde se envolveu em polêmicas ao afirmar que mulheres que recorriam à prostituição por escolha.

