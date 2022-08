Depois de ser ignorada por William Bonner, 58, na saída da TV Globo, Ivete Sangalo, 50, desculpou o apresentador do Jornal Nacional com uma resposta bem-humorada, como é típico da cantora. O climão ocorreu logo após a entrevista com o candidato à reeleição Jair Bolsonaro.

“William, tudo Bonner? Tá tudo Bonner, meu amor. Bati no seu vidro, você não me viu, mas quero dizer que você é meu encanto, meu amigo querido. Eu te amo”, ela disse.

A artista mandou o recado em um intervalo da gravação de seu programa, Pipoca da Ivete, na TV Globo. O público presente participou e declarou que também ama o jornalista.

Ivete estava na entrada da emissora, de roupão, quando Bonner passou de carro, sorriu e acenou para o grupo de pessoas no local, mas não percebeu que a mulher que bateu no vidro de seu carro era a artista.

O jornalista acabara de participar da sabatina do presidente Jair Bolsonaro (PL), 67, candidato à reeleição, na segunda-feira (22).

Na terça (23), Bonner pediu desculpas à cantora por meio de um vídeo publicado no Instagram. Ele afirmou que não parou o carro e baixou o vidro devido ao protocolo de segurança da Globo

“Desculpa, majestade. Te amo muito”, disse o jornalista.

Bonner contou que só descobriu que Ivete estava no grupo que o aplaudiu quando acordou e viu a repercussão na internet.

As sabatinas com os presidenciáveis têm 40 minutos de duração cada uma. Nesta terça foi a vez de Ciro Gomes (PDT). Líder nas pesquisas de intenção de voto, Luiz Inácio Lula da Silva ocupará a cadeira de entrevistado na quinta-feira (25), e Simone Tebet (MDB), na sexta (26).