E a covid-19 fez mais uma vítima na classe artística. O músico Izael Caldeira, integrante do tradicional grupo de samba Demônios da Garoa, não resistiu às complicações da doença e morreu nesta terça-feira (16), em São Paulo. Izael era vocalista e tocava timba.

A banda lamentou em nota publicada em suas redes sociais:

“É com profunda tristeza e com nossos corações completamente apertados que comunicamos a todos o falecimento do nosso amado irmão Izael ainda sem acreditar que perdemos uma das vozes mais lindas desse país. Um ser humano ímpar e que vai deixar muitas, mas muitas saudades. Obrigado por tudo, Iza. Que Deus em sua infinita bondade possa confortar o coração de todos os familiares, amigos e fãs”.

O músico, que há duas semanas havia completado mais um ano de vida, foi internado no último dia 4 de fevereiro. Izael fazia parte dos Demônios desde 1999.

Relembre um dos sucessos do grupo: