Jade Picon é a líder da semana pela segunda vez consecutiva. A sister do Big Brother Brasil 22 (Globo) disputou a final da prova com Linn da Quebrada e Vyni, e acabou se dando melhor. Ao comemorar a vitória, a influenciadora gritou: “Vou voltar pro meu quarto”.

A prova do líder contou com três rodadas e consistia em memorizar palavras relacionadas a um perfume da Avon. Uma sequência de palavras eram exibidas em um telão e ao fim os brothers e sisters tinham que responder corretamente qual palavra estava em determinada posição. Quem fizesse três pontos primeiro vencia a rodada classificatória. Brothers terão que apertar botão misterioso para Casa de Vidro ser revelada

A influenciadora provou mais uma vez ser boa em memorização, já que a prova do líder anterior também dependia de atenção e uma boa memória. Jade escolheu Tiago Abravanel, Bárbara, Laís, Paulo André (PA) e Pedro Scooby para o VIP. O resto da casa está na xepa.

Como líder, Jade planejou vetar Arthur Aguiar (sua indicação para o paredão que acabou tendo Naiara Azevedo como eliminada), mas desta vez o poder não estava disponível. O ator, por sua vez, não estava presente no jardim quando Lina e Jade saíram do local da prova. Nervoso com Jade na final, Arthur entrou na casa.

Ao saber da vitória da influenciadora, o esposo de Maíra Cardi não esboçou felicidade, e sim preocupação.

O segundo “reinado” de Jade Picon será diferente. Isso porque já nesta sexta-feira (11) a casa vai ganhar dois possíveis novos moradores, Larissa e Gustavo, participantes da Casa de Vidro. A entrada deles no confinamento será de manhã e assim que os brothers acordarem, vão encontrar um “botão misterioso” no jardim.

Quem tiver coragem de apertar o botão irá desbloquear a novidade da Casa de Vidro, esta que estará ocupando o então espaço que antes era a academia dos participantes. Com festa agendada para a noite de sexta, Larissa e Gustavo ficarão de fora da diversão e não terem acesso aos comes e bebes da noitada.

Já no sábado (12) acontece a prova do anjo. A dinâmica será jogada em dupla e a vitória também será dupla, mas apenas um dos vencedores terá direito a imunidade para a formação do paredão. Essa informação só será revelada no dia do paredão e a decisão terá que acontecer na hora. Os “anjos” da também vão poder imunizar uma pessoa.

No domingo (13), antes da votação para o paredão, a decisão do público sobre a entrada dos novos moradores na casa será divulgada. Larissa e Gustavo dependem da aprovação dos telespectadores, e ou ambos entram juntos, ou ninguém entra.

Caso entrem oficialmente no BBB 22, os participantes da Casa de Vidro estarão imunes no paredão e deverão dar um voto aberto e em consenso em um dos moradores que já estão na casa -com exceção do imunizado pelo anio e o anjo autoimune.

Jade Picon indicará uma pessoa direto para a berlinda e a casa inteira vota no confessionário. Após a votação de todos, acontecerá a dinâmica do dedo-duro em que quatro participantes, que serão sorteados na hora, vão ter que revelar seus votos.

E por fim, mas não menos importantes, terão dois contragolpes. O mais votado pela casa vai poder puxar uma pessoa e o indicado(a) pela Jade também vai poder puxar uma pessoa.

Os três indicados (com exceção do voto de Jade) vão disputar uma prova de bate e volta do paredão.

