Depois de um nascimento conturbado e a necessidade de uma cirurgia após a descoberta de uma cardiopatia congênita rara, a pequena Maria Guilhermina, filha do ator Juliano Cazarré com a bióloga e jornalista Letícia Cazarré, vai se recuperando. De acordo com o ator, o próximo passo é a extubação. Ele deu mais detalhes da situação médica pelas redes sociais.

LEIA TAMBÉM:

>> Em “Pantanal”, Tibério pede Muda em casamento! Saiba mais sobre o capítulo desta segunda

>> “Guerra dos Sexos”, “Pedra Sobre Pedra” e “Por Amor” chegam ao Globoplay em julho

>> Festival de Inverno do Centro Histórico de Curitiba terá cinema ao ar livre

“Foram muitas emoções e muitos avanços nessas duas semanas. Ela tem se recuperado bem e nos últimos dias ganhou os parabéns dos amigos médicos”, começou. “Peço a vocês que rezem por ela para que a extubação aconteça com sucesso e que ela reaja bem ao procedimento”, emendou.

Cazarré aproveitou a publicação para desmentir informações de que ele teria sido dispensado da novela “Pantanal”. Segundo o artista, foram apenas alguns dias de folga para poder acompanhar mais de perto a recuperação de sua filha.

“Nesse tempo já voltei para o Rio, gravei a novela, passei em casa, fiquei muito agarrado com o Vicente, o Inácio, o Gaspar e a Madalena [seus outros quatro filhos]. Voltei ontem para São Paulo e vou ficar aqui uns dias, mas logo logo já volto para seguir gravando ‘Pantanal'”, afirmou.

Pantanal Tibério pede Muda em casamento Cara e Coragem Sossô diz que Chiquinho viu Pat e Moa se beijando Novidades da Netflix Filmes e séries que chegam à Netflix nesta semana Melhores da cidade Lugares em Curitiba para comer coxinha