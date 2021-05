Juliette foi a grande campeã do Big Brother Brasil 2021 e faturou a bolada de R$ 1,5, na noite desta terça-feira (04). A paraibana conquistou 90,15% dos votos do público para vencer a edição. Camilla de Lucas conquistou o segundo lugar, com 5, 23% e Fiuk ficou em terceiro lugar com 4,62%.

Dona de uma trajetória com altos e baixos na casa, Juliette tornou-se a participante mais seguida do Instagram. Após entrar com menos de 4.000 seguidores na casa, ela acumulou mais de 23,4 milhões de seguidores no Instagram. Ela só perde nesse quesito para uma das maiores musas que já passaram pelo programa, Sabrina Sato (BBB 3), superando até Grazi Massafera (BBB 5), que teve uma carreira artística de sucesso após o programa.

A advogada e maquiadora paraibana chamou a atenção desde que foi apresentada ao público nas chamadas da programação. Tanto que foi uma das escolhidas do grupo Pipoca para ganhar uma imunidade antes mesmo de o programa estrear.