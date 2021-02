Nem mesmo o pedido de perdão, a conversa olho no olho e a pulseira do VIP podem ter sido suficientes para a boa relação entre Karol Conká e Carla Diaz acontecer no BBB 21. Agora, Conká cogita votar nela para o paredão.

Em conversa no quarto do líder, Lumena e Karol Conká falavam de Carla Diaz e a colocaram como uma possível indicada caso outras pessoas sejam imunizadas. “Iria sobrar só essa opção, aí iria ter de falar: ‘não iria votar, mas como fulano está imune, só me restou você pelo problema que a gente teve”, disse.

“‘Eu sei que, no meu lugar, você não iria nem me dar a pulseira do VIP’. Já acabou, entendeu? Com maestria. Não iria ter nem essa hombridade”, disparou a cantora.

Lumena concordou com o posicionamento de Karol. “Se alguém me diz que eu sou voto, eu opero aqui assim. Se eu sou voto de alguém, essa pessoa é voto meu”, comentou.

Líder da semana, Karol também falou que pretende conversar com Viih Tube para saber o voto dela e definir o seu. “Não é jogo de quem é mais fada, de quem é mais bonzinho. É jogo de quem é mais sagaz. E eu fui sagaz ao entregar a pulseira Vip para ela [Carla].”

Karol causou polêmicas tanto na casa quanto para quem está de fora, ao escolher a atriz Carla Diaz, com quem teve conflitos desde a última festa no sábado (6), para o VIP. Em conversa com Lumena, a rapper confessou que seu convite foi um pedido formal de desculpas pelas confusões recentes.

“Tem gente falando que eu fui burra de ter feito isso, mas não é. É para o meu coração, alivia, entendeu, porque eu realmente fiquei muito arrependida”, disse Karol. “Tem que fazer sentido, tudo aqui tem que fazer sentido”, respondeu Lumena.

Em outra conversa, a atual líder diz que ficou com “dó” de Fiuk por não ter levado ele ao VIP: “É muito ruim isso”, afirmou. Então Arthur comenta sobre o veto de Fiuk e Gilberto para a prova do líder: “Quando eu vetei, já fiquei imaginando ‘se a Karol ganhar vai mandar ela’, indicava ela para o Paredão”, referindo-se à Carla Diaz. A cantora então respondeu “Claro que não”.

Por fim, a atriz não ficou nada feliz em ter sido convidada para o VIP. Ela foi ao quarto cordel para conversar sobre estar desconfortável com a situação. “Ela quer seu perdão” disse Viih Tube, que se considera alvo de Karol. “Ficou nítido, mas eu não esperava e não queria. Acho que foi uma forçação”, afirmou Carla.