Kéfera Buchmann afirmou que recebeu um elogio de Courteney Cox, a Monica de “Friends”. “Ela curtiu um vídeo e ainda mandou mensagem, dizendo que sou engraçada e fofa. Nossa, foi muito doido. Fiquei feliz. Eu amo ‘Friends’. Não sei como ela me encontrou. Não entendi foi nada”, disse a atriz e influenciadora em entrevista à colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo.

“Com todos os haters que já tive, esperava ver críticas. Mas estou impressionada. Não tem comentário ruim”, completou. Kéfera criou uma série de esquetes para o Instagram, em que conversa com ela mesma e com órgãos do seu corpo, como o cérebro. No vídeo elogiado por Cox, ela aparece falando em inglês.

“Eu já tinha vontade de fazer desde a época do canal no YouTube (lançado em 2010). Porque eu sempre troquei ideia comigo mesma. Rola um diálogo enorme aqui dentro [risos]. Só não tinha entendido em qual formato queria”, afirmou.