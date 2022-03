Larissa foi a 6º eliminada do Big Brother Brasil 22 (Globo). O resultado da votação do Paredão foi revelado nesta madrugada de hoje. A sister recebeu 88,59% dos votos do público e enfrentou a disputa com Arthur Aguiar e Linn da Quebrada, que receberam, respectivamente, 5,9% e 5,51%.

Até às 20h desta terça (1º), o resultado da enquete do F5 já mostrava que Larissa seria eliminada. Ela foi a mais votada pelos leitores com 81%, na frente de Lina (10%) e Arthur (9%). A modelo e influenciadora natural de Limoeiro, interior de Pernambuco, não estava confiante e falou diversas vezes que seria a escolha do público.

Ela também entrou para o ranking de rejeição da história do BBB ao ocupar o 8º lugar, na frente de Bárbara Heck (86,02%) também participante da 22º edição. Na frente de Larissa está Projota (BBB 21) com 91,89%.

O apresentador Tadeu Schmidt fez um discurso emocionante e começou falando sobre o botão de desistência. “Ver esse troço deve despertar muitos pensamentos em vocês. ‘O que me faria apertar esse botão?’. Não quero avaliar os motivos de quem vai embora, a gente só respeita. Mas quem fica tem coragem. Ficar significa que você faz a sua parte e se joga”, comentou ele indiretamente sobre a saída de Tiago Abravanel, que deixou o programa no último domingo (27).

Mais direcionado à Larissa, Schmidt questionou: “Você lembra como tudo começou pra você que saí hoje? A sua entrada gerou muita expectativa, muito muito se falou. Sua entrada foi cercada de muitos sentimentos e a sua saída deixa uma frustração enorme. É duro pensar que você tinha uma semana a mais garantida. Faltou apenas um voto. Quem saí hoje é você, Larissa”.

Bastante emotiva, Larissa não conteve as lágrimas e chorou durante todo o discurso. Um pouco antes do resultado da votação vir a tona, a sister comentou sobre suas expectativas para o Paredão e demonstrou bastante nervosismo.

“Eu não imaginei que nessas duas semanas, tanto eu como o Gustavo, a gente iria enfrentar um paredão tão cedo. Entrei com um tipo de visão e quando eu comecei a conviver com as pessoas aqui, eu tive outra visão. Meu lado humano falou mais alto. Acredito que eu dei o meu melhor”, afirmou.

Votada pela casa, Larissa acabou no Paredão formado no domingo (27) após ganhar o mesmo número de votos que Douglas Silva. O Líder Paulo André precisou desempatar e não pensou duas vezes ao salvar o amigo. A sister disputou a Prova Bate Volta com Arthur e Lucas, ambos no Paredão desde a última noite de quinta (24), quando foram os primeiros eliminados da Prova de resistência do Líder.

Larissa ficou de fora da disputa pela liderança já que estava com o pé machucado, e acabou fazendo companhia para Tiago Abravanel, que não foi escolhido por ninguém como dupla. A sister votaria com Tiago no confessionário, assim como os demais participantes que votaram em dupla. No entanto, Larissa acabou votando sozinha.

Emparedada, Larissa disse diversas vezes que não conseguiria escapar da eliminação. Em conversa com Arthur Aguiar, ela disse que não tinha conseguido mostrar sua personalidade de verdade. “Eu vim aqui pela minha família, eu vim aqui por mim. Eu entendo que isso aqui é um jogo, mas você entende que é difícil chegar aqui com 30 dias de programa? Todo mundo já com alianças… Eu tentei mostrar uma pessoa, mas eu não consegui”.

Na Casa de Vidro, Larissa prometeu movimentar o programa. Antes mesmo se ser aceita oficialmente como jogadora do BBB 22, tanto ela quanto Gustavo compartilharam informações do público para os confinados.

A influenciadora pernambucana alertou os brothers dizendo que o reality show “não é um acampamento de férias, mas entretenimento”. “Quando alguém sair, não cantem”, afirmou ela, acrescentando que eles foram zoados pela despedida dos eliminados. “Bora botar essa casa para ferver”, completou.

Larissa e Gustavo contaram que foram acionados pela emissora no dia 4 de fevereiro, mas que não sabiam sobre a dinâmica da Casa de Vidro.

Os eliminados do BBB 22

