Um certo clima parece estar no ar entre o cantor Luan Santana, 30, e a campeã do Big Brother Brasil 21, Juliette Freire, 31. Durante participação em uma mesma live na noite desta terça-feira (10), ambos trocaram olhares que mexeram com os fãs.

Em determinado momento do papo, foi perguntado a ele se estava ficando com alguém no momento. E Luan disse que sim. Em seguida, fixou seu olhar para Juliette que ficou tímida. Isso foi determinante para o público apontar um romance.

“Juliette e Luan Santana toda hora se olhando, ela desviando o olhar toda envergonhada e eles rindo”, disse uma seguidora. “Trocas de olhares intensas, mãos dadas várias vezes, apelido carinhoso… Se o Luan e a Juliette não estão tendo nada, pois tratem de ter porque que química”, disse outro.

Em entrevista ao Flow Pordast, Luan já havia falado que se encontrou com a campeã do BBB 21 após o reality. Segundo o artista, os dois se viram sem que seus fãs soubessem e sem compartilhar registros nas redes.

Santana também afirmou que a relação dele com a advogada e maquiadora é boa, mesmo após ela ter recusado participar do clipe de “Morena”, que acabou sendo estrelado por Natália Barulich. “Entendi quando Juliette não aceitou meu convite para gravar o clipe comigo”, disse o cantor.

“Ela tinha outros planos e projetos, mas a gente já se encontrou pessoalmente, sim. Ela é muito gente boa e talentosa”, completou. Ao longo da entrevista, o artista também afirmou que apesar da fama, tem inseguranças.

