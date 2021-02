O participante Lucas Penteado deixou o BBB 21 (Globo) na manhã deste domingo (7). O anúncio foi feito aos participantes agora há pouco. “Vocês agora são 18, lembrem-se do que vieram fazer aqui”, limitou-se a explicar a produção dentro da casa.

Enquanto a Festa Holi Festival ainda estava acontecendo na área externa, o ator arrumou as malas e foi até a porta do Confessionário. Camilla de Lucas e Sarah tentaram dissuadi-lo.

“Tentei ser eu de todas as formas”, lamentou Lucas. “Vocês estão me tirando.”

A saída foi comemorada por parte dos participantes, que diziam que a convivência na casa era complicada. “Quantas vezes que eu estava quieto e ele veio me incomodar”, disse Nego Di. “Era da vontade para um bem maior da casa que o Lucas saísse.”

“Ele é tão sujo”, afirmou para Gilberto. “Eu não quero acreditar que o cara seja tão sujo a ponto de te usar para ficar aqui.”

Durante a festa, o ator trocou beijos com o doutorando, que é declaradamente gay. Lucas revelou ser bissexual.

O ator foi isolado na casa desde que, na primeira festa do programa, se desentendeu com Kerline, primeira eliminada do programa. Karol Conká foi uma das que mais cobrou o ator sobre o assunto -internautas chegaram a apontar tortura psicológica por parte da cantor.

Nego Di e Lumena também foram bem duros nas críticas que fizeram a ele. Já Projota, que foi apontado como ídolo por Lucas, chegou a armar um plano para que ele não escapasse do paredão.

A cantora, inclusive, foi apenas uma das que ameaçaram sair da casa neste domingo. Durante a festa, ela brigou com Carla Diaz após dizer que a atriz estava interessada em Bil (Arcrebiano), com quem Karol estava se relacionamento.

Além dela, Projota e Fiuk também cogitaram a possibilidade. Os participantes foram chamados ao confessionário um a um para serem tranquilizados sobre a situação.