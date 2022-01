A madrugada de terça-feira (18) rendeu no Big Brother Brasil 22 (Globo). Em papo com Rodrigo, Luciano revelou que já ficou com a drag queen Grag Queen, vencedora da primeira temporada do reality da Paramount+ Queen Of The Universe.

A revelação chamou a atenção nas redes sociais e o assunto ficou entre os temas mais comentados. “Nada pode me chocar mais do que saber que a Grag Queen já ficou com o Luciano”, publicou um seguidor. “O Luciano está dizendo que pegou a Grag Queen ou eu ouvi errado?”, se perguntou outra.

A nova edição do reality estreou nesta segunda-feira (17) repleto de novidades. Com o mistério da entrada dos integrantes do Camarote -que aconteceu apenas no fim da noite, com exceção de Jade, Arthur e Linn da Quebrada, que seguem em isolamento devido ao diagnóstico positivo para a Covid-, os brothers e sisters do Pipoca puderam interagir o dia inteiro.

Os dez participantes chegaram na casa mais vigiada do Brasil no início da tarde e aproveitaram para criar mais afinidade. Eles usaram a piscina, jacuzzi, academia e até cozinharam juntos. Durante a refeição, os Pipocas chegaram até falar sobre a união deles contra os Camarotes. Já no programa ao vivo, eles participaram da primeira dinâmica do reality show: o famoso jogo da discórdia.

Porém, logo nas primeiras horas dentro da casa, Naiara Azevedo, 32, não está agradando grande parcela dos internautas e telespectadores. A cantora sertaneja está em alta nas redes sociais e muitos comentários a comparam com Karol Conká, protagonista da edição anterior -dona da maior rejeição já vista no reality show, com 99,17% dos votos.

Assim como os demais participantes do Camarote, Azevedo entrou Big Brother Brasil apenas na noite desta segunda-feira (17), no final da transmissão do programa ao vivo.

Mesmo com pouco tempo na casa a sertaneja já foi assunto em rodinhas de conversas de Eslovênia e Natália, Laís, Rodrigo e Bárbara. A aproximação de Naiara Azevedo e Vinicius foi também notada pelos internautas. “Não senti uma energia boa vindo dela”, afirmou Eslovênia.

Nas redes sociais não tem sido diferente. “Karol Conká passando a coroa de mais nova cancelada do BBB para Naiara Azevedo”, escreveu um internauta no Twitter. “Naiara Azevedo já chegou dando orgulho pra mamacita”, digitou outro usuário.