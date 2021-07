Luciano Szafir, 52, deixou a UTI (Unidade de Terapia Intensiva), onde tratava complicações causadas por uma reinfecção pela Covid-19. “Diante da melhora de seu quadro clínico, o ator e apresentador Luciano Szafir recebeu alta da UTI e foi transferido para o quarto. Ele ainda está sob cuidados médicos e realizando fisioterapia motora e respiratória no hospital Copa Star, no Rio de Janeiro”, informa comunicado.

No final de junho, quando estava com Covid havia dez dias, o ator foi internado. Segundo a assessoria, na ocasião ele estava bem, dentro do possível, permanecia em um quarto isolado e sem problemas de saturação. Ele teve apenas febre e sintomas leves. Porém, dia 7 de julho o quadro de Szafir se agravou e o artista precisou fazer uma cirurgia no abdômen.

O ator ficou três dias intubado e, no em 10 de julho foi extubado, mas permaneceu na UTI. No dia seguinte, Szafir fez um curto vídeo para acalmar os fãs. Em poucas palavras e bastante emocionado, disse que estava bem. “Resolvi fazer esse vídeo para mostrar que estou vivo, para agradecer”, disse ele.

Xuxa, 58, comentou publicamente a internação do ex-namorado. “A vacina demorou. 52 anos o Lu tem, já podia estar vacinado (duplamente) se o nosso governo não estivesse preocupado em ganhar US$ 1 [R$ 5,26] por vacina e dizendo não à Pfizer e outras”, reclamou a apresentadora, citando fatos que estão sendo apurados na CPI da Covid.

“Queria muito só agradecer as orações por ele, mas não consigo”, afirmou. “Fico indignada e desejando muito que o doutor [João] Pantoja e sua equipe nos deem uma ótima notícia. Por favor, rezem por ele e por todos que não precisavam estar passando por isso.”

Filha do ex-casal, Sasha Meneghel, 22, também se manifestou nas redes sociais. Em lua de mel, após o casamento com o cantor João Figueiredo, ela estava nos Estados Unidos, mas voltou para o Brasil para ficar perto da família.