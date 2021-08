O apresentador Marcos Mion comemorou na tarde desta terça-feira (10) a primeira reunião com Boninho, diretor de programas da emissora, em um restaurante no Rio de Janeiro.

Mion publicou uma sequência de vídeos no Stories do Instagram sobre a expectativa, no aeroporto e o primeiro brinde com Boninho. “Bem-vindo aqui”, disse o diretor no vídeo compartilhado pelo apresentador.

Antes da reunião, Mion falou sobre a emoção de ser contratado pela TV Globo e revelou que nunca havia ido ao Projac. Ele lembrou que quando participou do seriado “Sandy e Junior” gravava em um estúdio em Campinas, interior de São Paulo.

“Primeira entrada no Projac da vida. Quando fazia ‘Sandy e Junior’ a gente gravava em Campinas e lá construíram o que a gente chamava de ‘Projeca’, não era Projac”, disse.

O apresentador falou que a primeira vez que vai pegar um crachá da Globo será para gravar o programa Lady Night, de Tatá Werneck, na próxima quinta-feira (12)

Mion falou que ainda não sabe qual será o primeiro programa ao vivo que dará entrevista na nova emissora. Ele disse que será na sexta (13), mas vai confirmar com Boninho e avisar os seus fãs para assistirem.

“Este momento é medalha de ouro. É maravilhoso! Se vocês soubessem há quantos anos eu rezo e sonho com isso. É uma sequência, né? Depois de reuniões. Dia 4 de setembro vai o meu primeiro Caldeirão ao ar e eu ainda não fiz uma reunião”.

O apresentador contou que a equipe de produção do Caldeirão foi com Luciano Huck para fazer o programa de domingo. Ele disse que vai formar uma nova equipe e que ainda está conhecendo as pessoas da produção.

“Só conheço o Geninho, diretor que trabalhou comigo na MTV e no Legendários. Foi a melhor notícia da vida que ele vai dirigir o Caldeirão que eu vou fazer”, comemorou.

Após a reunião, Boninho também compartilhou no Instagram foto ao lado de Mion e outras pessoas da produção do novo programa. Na publicação ele marcou as pessoas da foto e escreveu: “É dia 4! Caldeirada do Mion”, escreveu o diretor da Globo.

