O apresentador Marcos Mion, 42, diz que está “surtado de estar na Globo”. Em primeira aparição na nova casa, ao lado de Fátima Bernardes no Encontro, Mion chorou na manhã desta sexta (13) e disse que realiza seu maior desejo na carreira.

“Realmente é um sonho realizado e não tenho vergonha. Não vou fingir costume. Apesar de ter 21 anos na TV, era mais que uma meta, era um sonho. Sonho é o que alimentamos constantemente no coração. Achei várias vezes que não era para mim e não iria acontecer”, disse.

O apresentador comandará, a partir do dia 4 de setembro, o Caldeirão no lugar de Luciano Huck, que agora substituirá Faustão no Domingão a partir do dia seguinte.

“Passa um filme na minha cabeça de todos esses anos. Sou muito transparente. Ver as pessoas torcendo por mim é muito gratificante. Vale a pena ser honesto, acreditar em Deus e correr atrás do sonho”, disse ele emocionado.

Luciano Huck, aliás, foi substituído por Mion na época em que comandava o programa H na Band. Agora, pela segunda vez, Mion terá esse encargo. Ambos já se falaram pelo telefone.

“Conheço ele há muitos anos. Agora novamente estou entrando no lugar dele. Espero levar a minha marca, leveza e brincadeira para esse horário”, contou.

A chegada de Marcos Mion ao Projac, local onde ficam localizados os estúdios da Globo no Rio de Janeiro, tem sido muito emocionante. Ele costuma publicar tudo em seu Instagram.

“Nunca tinha pisado aqui. Realmente não imaginava como era o Projac, é muito impressionante. Eu dormi de crachá. O que mais me chamou a atenção foi o carinho das pessoas da Globo”, emendou o apresentador que em 1999, aos 18 anos, participou na casa do seriado “Sandy & Junior”. As gravações, porém, eram em Campinas, no interior de São Paulo.

