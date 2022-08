William Bonner, 58, e Marcos Mion, 43, tiveram uma interação inusitada durante o Jornal Nacional (Globo) de segunda-feira (15). Eles chamaram a atenção durante uma entrada do Criança Esperança no telejornal, para anunciar as atrações do show que começaria mais tarde.

Mion estava com Maria Beltrão, Paulo Vieira, Tadeu Schmidt e Taís Araújo, mas roubou a cena. “Espera aí, deixa eu só falar uma coisa. Como provavelmente essa vai ser a única vez na minha vida que eu vou entrar no Jornal Nacional, eu gostaria de falar uma coisa para o Bonner: ‘Boa noite'”, disse, imitando a voz grave do jornalista.

Foi quando Bonner resolveu retribuir o afago. Ele quebrou o protocolo da emissora para elogiar a contratação do ex-apresentador da Record.

“Deixa eu dizer para você. Não apenas eu, mas toda a equipe do Jornal Nacional, festejamos a sua vinda para a Globo”, afirmou. “Eu tenho mais de 30 anos de casa e eu não me lembro de ter visto ninguém festejar tanto vir trabalhar aqui quanto você.”

Bonner encerrou falando da importância do projeto de arrecadação de doações da emissora em parceria com a Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura). “O nosso boa noite é para você, Taís, Maria, Tadeu e Paulo Vieira. Vocês estão brilhando no JN com justiça e ajudando o Brasil a botar mais gás ainda no Criança Esperança”, disse. “Muito obrigado por vocês estarem com a gente.”

Antes de se despedir, ele ainda ouviu um “eu te amo” de Mion.