A participante Maria foi desclassificada do BBB 22 após uma agressão contra a participante Natália, durante uma dinâmica do Jogo da Discórdia, na noite desta segunda-feira (14). Ela agrediu Natália com um balde e, segundo a Globo, ela não será substituída.

As duas participavam do jogo da água suja, durante o qual cada confinado precisava escolher um colega para fazer uma “acusação”. Caso o resto do grupo concordasse com a fala, o acusador tinha o direito de jogar um balde de “água suja” no acusado. Caso não concordasse, o acusador é quem levava o banho. Maria jogou um balde de água e bateu o objeto contra a cabeça de Natália. Veja no vídeo abaixo:

Maria joga água em Natália#RedeBBB pic.twitter.com/beGltPoakk — Big Brother Brasil (@bbb) February 15, 2022

Após o jogo, Natália chorou muito no quarto ao lado de Douglas e confessou que Maria disse “bem feito” para ela após acertá-la.