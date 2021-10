A cantora Mc Mirella, 23, que participou de A Fazenda 12 (Record), se revoltou na noite do último sábado após publicar um vídeo que mostra uma mulher jogando bebida em seu cabelo durante um de seus shows.

A funkeira estava sendo escoltada por seguranças quando uma pessoa, aparentemente sem motivo algum, jogou a bebida na sua direção. Pelas redes sociais, Mirella se revoltou.

“A mina me tacou bebida de propósito. Não dá gente, não sei me segurar para essas coisas. Acabou com meu cabelo. Fiz uma escova caríssima, que ódio”, postou ela.

Quis aparecer, deixa eu ajudar ela pic.twitter.com/mQ4rV9nfUs — BAD MI ⚡️ mirella (@mirellasierra_) October 9, 2021

“Trato todo mundo bem, para que isso? Quis aparecer, deixa eu ajudar ela”, escreveu em uma série de postagens no Twitter. Pelo Instagram, ela também fez um desabafo. “Parece que vomitaram em mim.”

Segundo Mirella, a atitude aconteceu por maldade, já que ela alega não ter feito nada para a pessoa. “Eu passando para vir para o camarim tirar foto, ela tacou bebida no meu cabelo todinho. Paguei 400 reais para fazer uma escova porque meu cabelo está enorme, para chegar com o cabelo bonito, e a menina me faz isso. Que falta de respeito total”, disparou.

MC Mirella foi a décima eliminada da 12ª edição de A Fazenda (Record). Ao contrário do que apontava a enquete do F5, ela teve a menor porcentagem de votos para ficar no reality show.

A cantora disputava a permanência com Mateus Carrieri e com Stéfani Bays, com quem criou uma forte amizade durante o confinamento. Ela ficou com 29,44% dos votos, enquanto Mateus teve 37,65% e Stéfani 32,91%. Ao todo, segundo a Record, foram mais de meio bilhão de votos (594.407.164 mais precisamente).

Nascida em São Caetano do Sul, na grande São Paulo, Mirella possuia mais de 17 milhões de seguidores nas redes sociais quando entrou no programa. Ela era conhecida pelos sucessos “Quer Mais?”, “Te Amo Piranha” e “Tome Amor”.

A passagem dela por A Fazenda foi polêmica. Apesar de ter angariado muitos fãs, também despertou muita antipatia nas torcidas rivais ao se aliar ao cantor Biel, com quem já tinha tido um relacionamento antes do programa. Ao perceberem que isso não era bom para a imagem dela, seguidores chegaram a mandar um carro de som avisando para ela se afastar do cantor.

