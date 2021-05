O chef Danilo Takigawa, ex- Bobardí e Manu, é o representante do Paraná na terceira temporada do programa Mestre do Sabor, que entrou no ar nesta quinta- feira (6) na RPC/Rede Globo. Natural de Presidente Prudente (SP) e radicado em Curitiba, Danilo entrou no time do chef Rafa Costa e Silva, que comanda a cozinha do premiado Lasai, do Rio de Janeiro. A partir de agora, os 18 chefs selecionados partem para as provas em equipe, que começam na próxima quinta (13). No ano passado, a chef Claudia Krauspenhar (K.SA) e a chef Mari Schurt representaram o Paraná na competição.

O prato que garantiu a entrada de Danilo na disputa mostrou toda a criatividade que marca a carreira do chef. Ele mesclou a culinária japonesa a ingredientes brasileiros para preparar o porco no missô e tucupi, com alho-poró, cogumelos e arroz negro. O uso do Tucupi no preparo chamou a atenção do chef Claude Troisgros, que comanda a atração.

Foto: Divulgação/Globo

No início do ano passado, o chef oficializou sua saída do Bobardí, onde deixou a sua marca com altas doses de experimentações e criatividade. O desafio era assumir o Ella, restaurante da premiada paranaense Manu Buffara em Nova York. Com a chegada da pandemia, a casa na Big Apple ainda não foi inaugurada, o que deve acontecer em março de 2022, segundo a chef Manu.