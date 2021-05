O músico Ray Reyes, ex-integrante do grupo Menudo, morreu nesta sexta-feira (30) aos 51 anos. O anúncio foi feito pelo seu irmão, Raül Reyes, em sua conta do Facebook.

A assessoria do cantor também divulgou a informação em seu perfil no Instagram, sem fornecer mais detalhes sobre as circunstâncias da morte. Ray iniciou sua carreira no grupo Menudo em 1983, quando foi substituir Xavier Serbia. Ele permaneceu na formação até 1985.

No Facebook, seu irmão escreveu:

“Caros amigos, familiares e FANS.

Com uma dor enorme na minha alma vos informo que o meu amado irmão Ray Reyes faleceu.

Rogo que nos deem espaço para digerir toda esta situação e por favor orem pela nossa família, principalmente pela minha mãe que está delicada. Também vos peço que nunca esqueçam o vosso legado, hoje mais do que nunca precisamos de nos unir, de nunca deixar de expressar o amor e carinho que sentirem pelo seu próximo.. Isso é mais um ensinamento do universo!”

Em outubro de 2020, também morreu outro ex-menudo, o músico Anthony Galindo, o Papi Joe, aos 41 anos. Ele tentou cometer suicídio e foi internado em estado grave, em um hospital de Miami, nos Estados Unidos, onde morava, mas não resistiu.