Morreu na manhã deste domingo (5) o ator Rubens Caribé, que esteve nas novelas “Anos Rebeldes” e “Fera Ferida” e foi um nome importante do teatro paulista a partir dos anos 1990, aos 56 anos. A morte foi confirmado por seu marido, o produtor Ricardo Severo.

Caribé estreou em 1987 no musical “Hair” e também fez parte do Teatro Ornitorrinco, onde interpretou clássicos como Shakespeare e Molière.

Já no começo dos anos 1990, o artista foi para a TV Globo e esteve nas famosas “Anos Rebeldes” e “Fera Ferida”. Nos anos seguintes, o ator migrou para novelas do SBT, como “Sangue do Meu Sangue” e “Os Ossos do Barão”, e da Band, caso de “Serras Azuis”.

Rubens Caribé também marcou o auge da revista G Magazine com um ensaio nos anos 2000. Era o momento em que celebridades começaram a ser capa da publicação, e hoje a edição original com o ator é vendida em ecommerces como um artigo de coleção.

No teatro, ele esteve nos últimos anos em montagens como o “O Julgamento Secreto de Joana D’Arc” e “Amor de Dom Perlimplim com Belisa em Seu Jardim”, com texto de Federico García Lorca. Seu último trabalho no audiovisual foi na série “Cidade Invisível”, da Netflix, de 2021.

