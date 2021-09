O cantor Thiaguinho, 38, fatura R$ 2 bilhões por ano como empresário do ramo artístico e gestor da própria carreira, segundo a Forbes. Distante dos palcos devido a pandemia, ele tem investido ainda mais na carreira de empresário e fechado contratos, como o de embaixador de uma marca esportiva.

+Viu essa? Apresentadora Patrícia Poeta passa por cirurgia de emergência

“Fico feliz por representar marcas porque é uma responsabilidade grande. Apostam na sua imagem e em tudo o que envolve a sua carreira. Tem a ver com sua conduta e sua credibilidade”, diz o cantor.

Em abril deste ano, Thiaguinho deixou a Som Livre e investiu R$ 52 milhões na própria gravadora, que por enquanto lança apenas seus trabalhos, como o projeto “Infinito”. Mas ele não descarta tocar no futuro os trabalhos de outros artistas.

“Tudo vai depender do crescimento dela, mas seria uma honra. Sou um cara muito curioso nesse sentido de procurar artistas e compositores novos”, afirma o músico e empresário.

O cantor também revelou à publicação que entrou no setor de bebidas alcoólicas em parceria com pessoas que vão ajudá-lo a crescer bastante como gestor em um negócio que não é a música.

“É algo novo para mim, um desafio interessante, e esse envolvimento faz com que a gente consiga comunicar melhor um produto ao público por fazer parte do processo de criação.”

A empresa do cantor Paz & Vida, criada em 2009 para administrar seus negócios, tem multinacionais em seu portfólio e emprega 210 funcionários com carteira assinada. Mesmo com as dificuldades da pandemia, Thiaguinho diz que não encerrou nenhum contrato e manteve o pagamento do salário de todos.

“Conseguimos não mandar ninguém embora na nossa equipe, e isso me deixa muito feliz. Valorizo muito a galera que me ajuda a ser quem eu sou e poder fazer o que amo”, diz o cantor.

Web Stories