Nasceu na manhã deste domingo (30) a pequena Maria Alice, primeira filha do cantor Zé Felipe, 23, e da influenciadora Virgínia Fonseca, 22. A confirmação foi feita pela própria mamãe em suas redes sociais, além de amigos e familiares.

Virgínia publicou um vídeo feito antes do parto em que diz que deverá apresentar a filha aos fãs na segunda-feira (31). “Se esse stories está subindo é porque deu tudo certo, Maria Alice está aqui com a gente, com muita muita saúde”, afirmou ela.

LEIA TAMBÉM

> Juliette passa Sabrina Sato no Instagram e se torna a ex-BBB mais seguida da história

> HBO Max chega ao Brasil no dia 29 de junho, conheça as novidades!

“Provavelmente, neste momento, a gente vai estar curtindo ela, então eu devo aparecer só mais tarde ou amanhã. Amanhã, a gente mostra a Maria Alice para vocês”, afirmou a influenciadora ao lado do marido.

Zé Felipe e Virgínia assumiram o namoro em julho de 2020. Foto: Reprodução/Instagram

Amigos e parentes do casal também postaram a comemoração após o nascimento, como Emanuelly Fonseca, prima de Virgínia, e o assessor Gustavo Cabral.

Zé Felipe e Virgínia assumiram o namoro em julho de 2020 e anunciaram a gravidez em outubro. “Estou grávida, não é trollagem”, contou a influenciadora em vídeo publicado em seu canal no YouTube. Ela chegou a mostrar o teste caseiro que fez.

Os dois se casaram em março deste ano em uma cerimônia íntima. “Com certeza uma data que eu vou lembrar para o resto da minha vida! Um dos dias mais felizes de todos! Obrigada por ser absolutamente tudo para mim”, postou Virgínia na época.