O comediante Nego Di, 26, foi o eliminado do Big Brother Brasil 21 (Globo), nesta terça-feira (16), com 98,76% dos votos. Além de deixar o sonho de levar o prêmio de R$ 1,5 milhão, ele também amarga agora o gostinho de entrar para lista dos mais rejeitados na história do programa, ficando no topo da lista.

Antes do início, a trajetória de Nego Di já dava indícios de que seria turbulenta sua participação, devido a críticas que sofreu nas redes sociais após a Globo revelar seu nome como um dos brothers. Entre as acusações estava a de debochar de uma influenciadora durante uma live sobre feminismo e de ameaçar um youtuber.

Já no programa, Nego Di começou bem, com uma forte amizade com Lucas Penteado e vencendo com o ator as duas primeiras provas da temporada. A primeira, de resistência, valendo uma imunidade, e a segunda valendo a liderança. A amizade promissora, no entanto, se esvaiu e com ela os bons ventos a favor do comediante.

Nego Di criou uma amizade forte com Karol Conká, Lumena e Projota, que se uniram contra Lucas, que acabou desistindo do programa, e depois contra muitos outros participantes, o que não agradou ao público. Ele zombou de Juliette, questionou a cor de Gilberto, insinuou um interesse de Sarah, entre outros comentários.

Agora, com a saída do humorista do reality, fica a expectativa para como seus aliados no jogo irão de comportar. Para Nego Di, o programa acabou, assim como o sonho de ganhar R$ 1,5 milhão, além de uma avalanche de críticas do público e o amargo lugar na história do BBB, como um dos brothers mais rejeitados.

Antes do BBB 21, a liderança nesse ranking nada desejado ra de Aline, do BBB 5, que levou 95% dos votos em um paredão contra a atriz Grazi Massafera. Na época, no entanto, os paredões eram duplos. A campeã de rejeição na era dos paredões triplos é Patrícia Leitte, do BBB 18, com 94,26% dos votos contra Diego e Caruso.

Maiores rejeições do BBB

1º: Nego Di (BBB 21): 98,76%

2º: Aline (BBB 5) – 95%

3º: Patricia Leite (BBB 18) – 94,26%

4º: Felipe Cobra (BBB 7) – 93%

5º: Nayara Helena (BBB 18) – 92,69%

6º: Rafael Leandro (BBB 12) – 92%

7º: Rogério Padovan (BBB 5) – 92%

8º: Airton Cabral (BBB 7) – 91%

9º: Ana Paula Costa (BBB 18) – 89%

10º: Fani Pacheco (BBB 7) – 89%