O comediante e ex-BBB Nego Di tem sido investigado após mais de 200 denúncias de estelionato. Isso porque ele começou a divulgar uma loja em suas redes sociais, só que todos que compraram nela não receberam os produtos. Segundo ele, a empresa que confiou aplicou um golpe tanto nele quanto nos consumidores.

“Primeiramente eu peço desculpas a todos. Trabalho com a minha imagem há sete anos e jamais aplicaria um golpe. Meu maior erro foi confiar em pessoas que eu achei que não teriam como me aplicar golpe”, disse Nego Di em suas redes sociais.

Segundo Nego Di, depois de descobrir que a loja virtual era falsa, ele conta que vendeu o carro e tem arrecadado dinheiro para poder fazer estornos a todos que foram lesados. No restaurante do humorista, conta que fará eventos para arrecadar mais dinheiro e colocar num fundo para ressarcir as famílias.

“Estou sendo ameaçado e entendo, pois vocês compraram após confiar em mim. Tomei prejuízo moral e financeiro, estou tirando dinheiro de onde não tenho. Vou trabalhar bastante para ressarcir o máximo de pessoas que conseguir”, comenta.

Nego Di diz ter uma pasta entregue à polícia com mais de 70 documentos e prints de conversas que comprovariam que ele também foi enganado.