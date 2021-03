Nego Di continua causando mesmo depois de ser eliminado do BBB 21 (Globo). O humorista usou as redes sociais para rebater Arlindinho, filho de Arlindo Cruz, por uma “piada” feita por ele antes mesmo de ele entrar na casa.

Durante o confinamento, um vídeo de uma entrevista dada por Nego Di viralizou. O humorista aparecia comentando o AVC sofrido pelo músico em 2017. “Os caras postam foto dele falando ‘recuperação a mil’ e você olha a cara e está assim”, disse, revirando os olhos.

Arlindinho, que já declarou que processaria Nego Di, vem alfinetando o humorista sempre que possível nas redes sociais. “Eu pedi desculpas, achei necessário, poucas vezes na vida eu pedi desculpas por piadas e essa foi uma delas”, reclamou o ex-BBB.

“Eu queria aproveitar esse momento aqui para falar direto com o Arlindinho”, disse, “para entender qual é o propósito de seguir com essa parada”. “Logo que eu saí do Big Brother, a primeira coisa que eu fiz foi vir até o meu feed aqui, fazer uma declaração e nela eu peço desculpas a toda família do Arlindo Cruz pela piada que eu fiz”, contou.

“Óbvio que foi uma piada infeliz, uma piada onde eu perdi a mão e que a família, obviamente, sente muito, porque está vivendo uma situação que só eles sabem”, admitiu. “Pedi [desculpas] no meu feed, falei nos lugares onde eu fui dar entrevistas o arrependimento da piada, porque foi uma pessoa também que eu sempre admirei e realmente foi uma brincadeira aonde eu errei, e todo mundo está sujeito a errar nessa vida, inclusive o próprio Arlindinho.”

O humorista ainda afirmou que o vídeo em questão foi editado e deu margem a interpretações diferentes. “Quem assistiu todo pode entender que em nenhum momento eu fiz piada da doença, da situação da saúde do Arlindo Cruz, em nenhum momento foi essa minha intenção”, afirmou.

“Eu brinquei com a maneira como estava sendo usada as redes sociais dele e também foi uma brincadeira infeliz, porém eu pedi desculpas, eu realmente entendi que isso incomodou as pessoas, foi porque eu pesei a mão e todo mundo está sujeito a uma situação dessas, eu realmente me arrependi.”

Nego Di contou que a família continua recebendo ameaças desde a participação dele no BBB e que os comentários de Arlindinho “incitam o ódio”. Além disso, revelou que chegou a conversar por telefone com o músico para se desculpar.

“Eu preciso trabalhar, irmão. Assim como tu, eu tenho família, tenho filho”, disse. “Eu não posso ficar excluído para o resto da vida, as pessoas não podem deixar de ser meus amigos por causa de um erro que eu cometi com terceiros.”

“Eu quero entender, irmão, qual é a situação”, continuou. “O que tu espera de mim além de um pedido de desculpas, uma retratação pública, como eu fiz no meu feed? Desculpa, irmão, se eu te ofendi, se eu ofendi a tua família. Mas e agora, a partir desse momento, o que você tu quer de mim?”

“Quer que minha família continue sendo ameaçada? Tu nunca errou? Tu não precisa trabalhar também?”, questionou. “Me deixa trabalhar. Quando a gente trocou uma ideia no telefone, as coisas que você me falou foram completamente diferentes, tu disse que tinha família também, que entendia.”

O humorista ainda pediu desculpas novamente e disse que quer colocar um ponto final na história. “Mais uma vez eu peço desculpas para ti, para tua família, só que essa parada a gente tem que superar, mano”, afirmou. “Se você quiser me processar, tranquilo, você está no seu direito, eu te falei isso.”

“Só que tu precisa me deixar seguir o meu trabalho, eu não posso parar de trabalhar por causa de um erro, de uma piada”, contou. “Não posso parar com tudo, desistir, por causa de uma piada ou porque você quer.”

“Eu acho muita hipocrisia as pessoas ficarem batendo em um erro o tempo todo sendo que eu acertei para caramba, acerto o tempo todo”, avaliou. “Se essas as pessoas tivessem uma câmera 24h nas suas cabeças e um microfone no seu pescoço, nossa, o mundo todo estaria cancelado e várias estariam até presas. Vamos parar de hipocrisia, todo mundo erra, preciso seguir e não vou mais ficar quieto.”