Negra Li é a 11ª desmascarada do The Masked Singer Brasil (Globo). Ela era a Pavão e encantou com “Don’t You Worry ‘Bout a Thing”.

“Eu me considero tímida”, declarou a cantora. “São 24 anos de carreira, então eu aproveitei a Pavão e falei assim: ‘bom, ninguém está me vendo, então eu vou me jogar e fazer tudo o que eu quiser, tudo o que eu mais sonhei na minha vida’. E foi incrível.”

Os jurados aplaudiram a cantora e defenderam que ela é uma fonte de inspiração para todos. “Meu irmão me deu uma casinha quando eu era pequena e eu amava essa casinha. O fato de eu construir a minha própria carreira e a minha família. Eu sou uma mulher preta, sou mãe solo, dá licença que eu sou demais, gente.”

O programa deste domingo (10) contou com a presença de Ferrugem como convidado especial na bancada de jurados. O cantor ficou envergonhado por não ter adivinhado que era sua parceira da música “Eu Preciso Ir”.

A cantora ainda revelou que a fantasia parece ser leve, mas pesa quase 20 kg.

No clima de trilhas sonoras de filmes, a introdução do programa foi feita por Ivete Sangalo, Rodrigo Lombardi e Priscilla Alcantara, que cantaram “The Greatest Show”.

Foram classificados para a semifinal Lampião e Maria Bonita, que performaram “Summer Nights”, Dragão, que emocionou os jurados com “Ciclo sem Fim”, Camaleão, que cantou “Roxanne”, Abacaxi, responsável por “Finally”, e Leoa, que encantou com “We Don’t Need Another Hero”.

Já foram desmascarados nesta temporada Gretchen, que estava fantasiada como Rosa, Dudu Nobre, fantasiado de Bebê, Leticia Colin, que era a Motoqueira, Beto Barbosa, como Boto, Heloisa Périssé, a Coxinha, Juan Paiva, o simpático Robô, Daiane dos Santos, a Ursa, o jogador Amaral, disfarçado de Cachorro, Aline Wirley, como a Caranguejo, e Thaeme, como a Borboleta.