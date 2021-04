A edição ao vivo do BBB 21 (Globo) desta segunda-feira (5) trouxe o Jogo da Discórdia e deixou os brothers em um clima tenso. Fiuk apontou Arthur como pior jogador e como alguém que joga sujo no programa, e após as justificativas os dois quase brigaram e foram separados por outros participantes.

“É uma pessoa que mente, que finge, que foi incoerente em vários momentos e mudou de acordo com as pessoas que foram saindo daqui”, justificou o cantor. “Inventou mentiras sobre o Gil, que é uma pessoa que eu gosto muito aqui dentro quase criou um conflito gigante com ele por causa disso”.

“Ele esperou a Carla sair, até a Carla veio me perguntar o que eu achava do relacionamento deles que não me cabe, não vou falar aqui. Mas passava por fingir algumas coisas também. Eu não admiro, eu não concordo”, disse o artista.

Depois da fala de Fiuk, o instrutor de crossfit disse: “Fala olhando para mim. É o mínimo que você tem que fazer”. O cantor rebateu e disse que já tinha falado tudo aquilo para ele, e então Arthur xingou o cantor, que perguntou o que ele tinha dito.

Então os dois se levantaram e Caio se posicionou entre os brothers enquanto João segurava Fiuk. O artista chamou Arthur de covarde, e depois disso o professor mineiro sentou entre os dois para separá-los.

Depois do Jogo da Discórdia, o instrutor de crossfit e Pocah conversaram. A artista disse que ele tem que ter respeito, e relembra de uma vez que Arthur chamou Camilla de Lucas de ridícula. Ele nega então a cantora diz: “Está gravado. Eu não vou passar pano, Arthur”.

Ela continua: “É o seguinte: você perde muito a cabeça, cara”. “Eu não me orgulho disso, não”, respondeu Arthur. Então o instrutor chora e se explica após Pocah continuar falando sobre suas atitudes: “Eu sou a pessoa que mais sabe disso”.

“Ninguém precisa apontar para mim, não. Eu não queria nunca ter feito nada disso aqui dentro”. Em outra conversa com Gil, que afirmou achar que Fiuk e o capixaba tinham se resolvido, o atleta disse: “Eu confesso para você que tinha. Eu tinha virado a chavinha, sim. Queria, sim, ficar de boa”.

“Mas, ontem (4), na hora que ele votou em mim, eu vi que não adiantou de nada. Não é pela questão do voto, porque o voto dele não me levou para o paredão”. Fiuk, por outro lado, conversava com João e perguntou se Arthur iria dormir no quarto colorido, porque ele dormiria em outro quarto.

“Claro. Oxe! Vai sair daqui por causa disso? Eu hein”, respondeu João. “Tô brincando”, assegurou Fiuk. “Aham, sei”, disse João. Além do conflito entre o cantor e o instrutor de crossfit, João também apontou atitudes de Rodolffo, que insistiu em sua posição.