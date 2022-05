A apresentadora Ana Maria Braga, 73, revelou na manhã desta segunda-feira (2) o nome escolhido pelo público para o “filho” do Louro José. “Fiquei devendo o nome artístico do meu Lourinho”, disse a apresentadora, que abriu a votação no Mais Você (Globo) no dia 14 de abril.

“Nós tínhamos colocado uma votação no site, onde eu estava pedindo uma entronização do nome do Louro, como ele merece”, continuou a apresentadora. As três opções que mais apareceram em sugestões eram: Louro Mané, Louro Jr. e Lourito. Inicialmente, o resultado iria sair no dia 18 de abril.

O nome mais votado pelo público foi Lourito, porém Ana Maria escolheu chamar o novo companheiro de Louro Mané, para que ele possa cantar uma música que o Louro José ganhasse. “Qual é que é? Eu sou o Louro José”, cantarolou a apresentadora.

Ana Maria recebeu o “filho” do Louro José pela primeira vez em seu estúdio de gravação na última quinta-feira e decidiu fazer um exame de DNA no personagem. “Vamos comparar o seu DNA com o do seu pai”, disse para o papagaio.

A apresentadora ainda contou que há algum tempo fez um teste de DNA no Louro José para descobrir o sexo do animal, e que todos os registros estavam guardados. Ana Maria disse que o laboratório estava pronto para fazer o exame, e que depois, se o Lourinho tivesse tempo, poderia voltar para experimentar a receita que ela irá mostrar.

