O nono paredão do BBB 21 terá Big Fone, votação aberta e contragolpe dos indicados pelo líder e da casa, no próximo domingo (28). No total, quatro participantes serão indicados à berlinda com prova de bate e volta, restando três para serem votados pelo público.

Desta vez, a votação será aberta na sala. A pessoa que atender ao Big Fone, ao vivo no sábado (27), terá que escolher uma pessoa para dar uma pulseira branca, que dá direito ao primeiro a voto. Os outros participantes serão sorteados em uma urna para votar pelo líder.

O apresentador Tiago Leifert explicou que a primeira pessoa a votar, as vezes, acaba puxando o voto de todo mundo. Sedundo Leifert, se eles souberem jogar direitinho, a primeira pessoa a votar, pode influenciar e muito a votação da casa. ” Votar primeiro é superimportante. Por isso que a nossa dinâmica vai ser um pouquinho diferente essa semana”, disse.