Parece que as primeiras impressões dos Brothers e do público com a participação da cantora sertaneja Naiara Azevedo no Big Brother Brasil 2022 não são as melhores. A artista está participando da nova edição, que estreou na segunda-feira (17), na TV Globo, e chegou na casa dividindo opiniões.

O participante Rodrigo inclusive foi parar nas redes sociais após demonstrar que não teve boas impressões da dona do hit “50 reais”.

Outra atitude polêmica da artista foi sobre seu argumento contra o racismo, “Pra mim é tudo igual. Eu não vejo tonalidade de pele diferente”, disse ela. Confira:

Para mim é como se bolsominion fosse tudo igual. Para mim eu não vejo *bolsominion* diferente, eu acho que não existe assim. Eu não fui ensinada assim!



Naiara bbb22#bbb22 pic.twitter.com/t5S4Dk900X — Luz de Adhara (@luzdeadhara) January 18, 2022

Internautas chegaram a comparar Naiara Azevedo com Karol Conká, rapper curitibana que participou da edição passada (BBB 21), causou diversos desafetos dentro do reality e saiu do programa com a maior rejeição da história. Confira alguns tuítes:

a naiara copiando os passos da lenda mamacita #BBB22 pic.twitter.com/NnJO2hjSTi — lm ♥︎ 🦄 (@drivestallion) January 18, 2022

Naiara: "Meu pai não me ensinou a ver cores. Eu não vejo tonalidades de cor aqui, eu vejo humanos" #BBB22 pic.twitter.com/mzisBH2QmV — Lulis (Tuiteiro de plantão) 🗣️ (@LukkasManzi) January 18, 2022

#BBB22 Essa Naiara Azevedo já chegou dando orgulho pra Mamacita#BigBrotherBrasil pic.twitter.com/dgUBHfewEY — Guthyerry Ângelo 🌵 (@GuthyerryAngelo) January 18, 2022

Karol Conká assim agora vendo que o Brasil inteiro já tá com ranço da Naiara Azevedo em apenas um dia de #BBB22 pic.twitter.com/v97ecFFmoA — Ana²⁸ (@LouSunshine__91) January 18, 2022

Naiara precisa ficar mais na casa, disseminadora do caos pic.twitter.com/Np5wHtC0t1 — ℓυмα (@llumav) January 18, 2022